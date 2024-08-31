Ahlatcı Çorum FK ligin dördüncü hafta maçında sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.

Ligin ilk maçında Ümraniyespor deplasmanında kaybeden son iki maçta evinde Karagümrük ve deplasmanda Bandırmaspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı takım bugün evinde de 10 kişi oynayan Sakaryasporla 1-1 berabere kaldı.

Oyunun hakimiyeti kırmızı siyahlı takımda olmasına rağmen Sakaryaspor'un kalecisi Szumski kurtarışlarıyla Çorum FK'ya gol şansı tanımadı.

Çorum FK bu beraberlikle puanını 3'e yükseltti.