Belediye Meclis toplantısında Kale ve Mimar Sinan Mahallesi kentsel dönüşümü hakkında son gelişmeleri aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, “Geçen hafta Kentsel Dönüşüm Daire Başkanımız Çorum’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kale ve Mimar Sinan üzerinde bizimde beğendiğimiz hızlı bir ilerleyiş var. Ekim ayı içerisinde Kale’de TOKİ marifeti ile yapılacak kentsel dönüşüm projesi ile ilgili uzlaşı görüşmelerine başlanacağını bakanlığımız bize ifade etti. Kentsel Dönüşüm Birimi olarak bir şehrimize ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz bölgelerde çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



