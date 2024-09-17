Kaleli Vakfı’nda, Mevlid-i Nebi Haftası anma ve kutlama programı düzenlendi.

Muammer Özcan’ın aşr-ı şerif tilavetiyle başlayan program, İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, “Örnek Bir Toplum İnşaası ve Hz. Muhammed (s.a.v.)” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Kutlu Nebi Peygamber Efendimiz’in üsve-i hasene (en güzel örnek) olarak hayatı ve bir devlet başkanı olarak topluma önderlik etmesi ve sahabe-i kiramla olan ilişkileri ile İslam tarihinden örnekler veren İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi İsmail Tuncel, “Resulüllah Efendimizi sevmek kadar şerefli ve ulvi bir vazife olamaz. Her Müslüman dünya ve ahiret saadeti için, ilahi rızayı tahsil için O’nu sevmekle mükelleftir. Aşık Yunus’un dizeleriyle: “Canım kurban olsun senin yoluna/adı güzel kendi güzel Muhammed” der. Peygamber Efendimiz, Peygamberlik öncesi içinde yaşadığı toplumun günahlarına, ahlaksızlıklarına karşı bir duruş sergilemiştir. Zaman zaman Nur Dağı’na gider onların kötü gidişatları hakkında tefekkür ederdi. Yüce Allah (c.c) Kuran-ı Kerim’de “Ey örtünüp bürünen (Peygamber).Kalk da uyar.” (Müddessir:1,2) ayet-i kerimesiyle elçilik görevi kendisine Cibril-i Emin vasıtasıyla tevdi edilince, O’nun hayatı düşünceden eylem sürecine geçmiştir. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’de yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insana, varlık gayesini hatırlatmak ve şahsiyetini en mükemmel şekilde oluşturmasına rehberlik etmek üzere görevlendirilmiştir. O yüce peygamber cehalete, zulme, haksızlığa ve ahlaksızlığa son vermek üzere yola çıkmış ve insanlar için en yüce gayenin Allah'ın rızasına ermek olduğunu bildirmiştir. Bu gayeye ulaşmak adına hakka tam bir inanç, adaletten ve doğruluktan katiyen ayrılmamanın, güzel ahlaklı olmanın, her işinde sadece Allah rızasını gözetmenin ve O'nun rehber sünnetine uymanın gerekliliğini ümmetine en güzel şekilde yaşayarak öğretmiştir. Ne mutlu, kutlu Nebi’nin yolunda daim olanlara” dedi.

Konferansın ardından; Hasan Çakmak, Faruk Özdemir, Muammer Özcan ve Ebubekir Atalay Kur’an-ı Kerim okudular, ilahiler, naatlar ve kasideler seslendirdiler.

Program emekli din görevlisi Ömer Kazancı’nın yaptığı dua ile sona erdi.

Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Kaleli Ejder, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve davetlilerin katılımıyla yapılan etkinlik Kaleli Vakfının sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınlandı.