Paris Olimpiyatlarında serbest güreş milli takım antrenörü olarak görev yapan Çorum Güreş İl Temsilcisi aynı zamanda Çorum Belediyespor Güreş Koordinatörü Levent Kaleli Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat ile Kulüp Mali İşler Sorumlusu Ömer Faruk Yetim de katıldı. İl Temsilcisi Levent Kaleli ziyaret sırasında Paris Olimpiyatları hakkında bilgiler verdi ve Başkan Aşgın’a ilgisi ve desteği için teşekkür etti.

Bu ziyaret sırasında Çorum Belediyespor güreş takımı hakkında görüş alış verişinde bulunuldu ve yapılacak çalışmalar detaylı olarak görüşüldü. Ziyaret sonunda Levent Kaleli, Başkan Aşgın’a milli takım tşörtü hediye etti.