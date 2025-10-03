3. Kamu Spor Oyunları erkekler ayak tenisinde altı takım mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor oyunları ayak tenisinde altı takım iki grupta mücadele edecek.

A grubunda Oğuzlar Polis Merkezi Amirliği, Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çorum MEM takımları mücadele ederken B grubunda ise Çorum Cezaevi, Çorum Adliyesi ve Çorum Valiliği takımları mücadele edecek.

13 Ekim pazartesi günü başlayacak turnuvada tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonunda oynanacak.

15 Ekim çarşamba günü oynanacak grup maçları tamamlanacak ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 16 Ekim’de çapraz olarak yarı finalde karşılaşacak. Turnuvada şampiyon 17 Ekim cuma günü oynanacak funal maçı ile sona erecek.