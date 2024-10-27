İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında, bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, durağa yanaşan bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu, aynı anda bir kamyonun durağa girerek yolculara çarptığı aktarıldı.

Kamyon şoförünün bölgedeki “silahlı siviller” tarafından vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada ise Tel Aviv yakınlarında bir otobüs durağında yaşanan olayda 6'sı ağır 35 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Soruşturma başlatan İsrail polisi, olaya ilişkin ayrıntıları araştırdığını bildirdi.

Tel Aviv yakınlarındaki kamyonla ezme girişimi İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleşti.