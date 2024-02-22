Kontrolden çıkan kamyonetin takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D.200 karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 61 DY 662 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.