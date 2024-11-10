Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da sıkça yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da kamyonetle bir gece kulübünün önüne gelen uzun namlulu silahlara sahip saldırganlar, içeriye girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Los Cantaritos gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, "Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve uzun namlulu silahlı en az 4 kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı" ifadelerine yer verildi.

KAMYONETİ SALDIRI SONRASI ATEŞE VERDİLER

Bir şüphelinin gözaltına alındığını belirten Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu söyledi.