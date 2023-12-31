Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gün önce 7 aylık hamile eşi Hediye K.'yı (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilini uçuruma sürerek intihar kalkışan Salim K. tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Aralık'ta Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim K., henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim K., eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan cani adam, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim K., ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.