Mersin’in Anamur ilçesinde M.T. (50) isimli şahıs, kız kardeşi Serap Akdağ (47), eniştesi Murat Akdağ (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ’ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçtı.
M.T., yanında getirdiği av tüfeğiyle kardeşi Serap’a, eniştesi Murat’a ve yeğeni Ferhat Mücahit’e ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.T. ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.