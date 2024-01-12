Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışlarının etkilenmemesi ve stokların artırılması için "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kampanya başlattı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin, Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım, Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlattıkları yeni kampanya hakkında bilgi verdi.

Kampanyanın Türkiye genelinde başladığını belirten Senem Çavuş, “Kış koşullarının iyice zorlaşacağı günlerden önce ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bu gerekçelerle “ulusal bir kan kampanyası” hazırlanmıştır” dedi.

‘KAN STOK SAYISI KRİTİK SEVİYELERE GELDİ’

Kan stoklarının kritik seviyelere geldiğini ifade eden Çavuş, “İçinde bulunduğumuz bu dönemde, stok sayılarının yıllık dönemsel normallere ulaşabilmesi konusunda düzenli kan bağışının önemi daha da artmaktadır. Kanın gönüllü bağış dışında bir temin yöntemi yoktur. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. “Birbirimize candan bağlıyız” kampanyamızın toplumun dikkatine gelebilmesi vatandaşlarımızın destekleri ile mümkün olacaktır” diye konuştu.

‘İHTİYAÇ 70 ÜNİTE İKEN, 10 ÜNİTEYE KADAR DÜŞTÜ’

Çorum merkez ve ilçelerde günlük kan ihtiyacının ortalama 70 ünite olduğunu aktaran Çavuş, “Normalde bağışlanan ünite sayısı 40-45 iken kış olması sebebiyle 10 üniteye kadar düştü. Türkiye’de kan verebilen nüfusun (11-60 yaş arası) yüzde 5’i kan verse kan ihtiyacımız kalmayacak.

‘KAN MERKEZİMİZ 7 GÜN AÇIK’

Gazi Caddesi’ndeki Kan Merkezimiz haftanın 7 günü saat 10.00 – 18.30 arası açık. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

BİLGİN: 3321 KİŞİYE 3 MİLYON 336 BİN LİRA NAKDİ DESTEKTE BULUNDUK

Türk Kızılay Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin de 2023 çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2023 yılında 3321 kişiye toplam 3 milyon 336 bin lira nakdi destek sağladıklarını aktaran Mustafa Bilgin, “Kuru gıda, kavurmalık et, yaş et, bakliyat, sebze ve meyve gibi temel besin maddelerinin yanında aynı zamanda kıyafet yardımında da bulunduk, hayırseverlerimizin katkıları ile. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.