Ahlatcı Çorum FK’da takımın gol yükünü kanat oyuncuları çekiyor.

Keçiörengücü maçında da takımın üç golünden ikisini kanat oyuncuları attılar.

Önceki hafta oyuna sonradan giderek takımını galip getiren golü atan Suat Kaya Keçiörengücü maçında onbirde başladı. Suat takımının beraberlik golünü atarak yükselen performansını sürdürdü.

Sezona çok iyi başlayan ancak daha sonraki haftalarda aynı performansı gösteremeyen ve yedek kalan Eren Karadağ yedek başladığı maçın 72. dakikasınhda oyuna Suat’ın yerine girdi ve 76. dakikada sol kanatta topla buluştuğu anda rakibini iki güzel vücut haraketi ile kurtuldu ve yerden uzak köşeye çok güzel bir vuruşla takımının beraberlik golünnü Keçiören ağlarına gönderdi.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezonki gol yükünü savunma ve kanat oyuncuları çekmeye bu maçtada devam ettiler.