Osmancık Kandiberspor bugün U 14 Ligi final grubunda sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına aldığı karar doğrultusunda çıkmayacak.

Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz’ün tutum ve davranışlarından rahatsız olan ilçedeki kulüpler görevden alınana kadar futbol ve voleybol maçlarını ilçede oynanama kararı aldılar.

Bu doğrultuda Osmancık Belediyespor voleybol takımı 2. ligde geçtiğimiz hafta sonu Samsunspor ile oynadığı maçı Voleybol Federasyonu’na başvurarak Çorum’da oynamı isteğini iletti ve Federasyon bunu kabul ederek maç Çorum’da oynandı.

U 14 Final Grubunda mücadele eden Osmancık Kandiberspor kulübüde aldıkları karar doğrultusunda hafta maçında bugün oynamaları gereken Gençlerbirliği maçını Dodurga İlçe sahasında oynama isteğini tertip kuruluna başvurdu.

Ancak Voleybol Federasyonu’nun yaptığı değişikliği Futbol Tertip Kurulu kabul etmedi. Tertip Kurulu bu talebi kabul etmek için geçerli bir sebep göremediğini belirterek reddettiğini açıkladı.

Tertip Kurulu’nun bu kararı sonrası görüştüğümüz Osmancık Kandiberspor Antrenörü Lütfullah Demir kulüp olarak aldıkları kararı arkasında olduklarını ve bugünki Gençlerbirliği maçına çıkmayacaklarını söyledi.