U 14 Liginde gruplarda dördüncü maçlar hafta içinde oynandı.

A grubunda osmancık Kandiberspor B grubunda ise Vefa Gençlikspor takımı liderlik koltuğunda bulunuyorlar.

İki takımda yollarına kayısız devam ediyor.

A grubunda haftanın zorlu maçında Osmancık Kandiberspor, Hattuşa Gençlikspor önünde ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği Kültürspor önünde 2-0 galip gelerek ikincilik yarışında bende varım dedi.

Vefa Devanespor ise İkbalspor’u 9-0 yendi ve ikinci sıraya yükseldi. Mecitözü Gençlerbirliği ise 1907 Gençlikspor’u 2-1 yendi ve ikinci galibiyetini aldı.

B grubunda ise haftanın zorlu maçında Vefa Gençlikspor, Mimar Sinan önünde 4-0’lık farklı galibiyet ile dördüncü maçınıda kazandı ve liderliğini devam ettirdi.

İl Özel idarespor ise Çorum Anadolu FK karşısında aynı skorla galip geldi ikinci sıraya yükseldi.

Çorumspor ise Alaca deplasmanından 4-2’lik galibiyet ve ilk üç puanı ile döndü. Ligde beşinci hafta maçları pazar günü oynanacak.