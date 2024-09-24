Pazar günü oynanan Çorum FK ile Kocaelispor arasındaki maçta geçen sezon aynı forma altında mücadele eden isimler rakip oldu.

Samsunspor’dan kiralık olarak Çorum FK’ya transfer olan Ahmet Sagat bu sezon başında ise Kocaelispor ile anlaştı.

Eski takımına karşı doksan dakika forma giyen Ahmet Sagat maç sonunda ise galibiyet sevincini burukda olsa yaşadı.

Maçın hemen ardından maraton tribünündeki taraftarların kaptan Ferhat’ı çağırması üzerine bu bölüme giden kaptan kısa bir özür konuşmasının ardından hemen döndü.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım da kaptanı yalnız bırakmadı.

Bu arada Kocaelispor taraftarları ile galibiyet sevinci yaşayan Ahmet Sagat geçen sezon birlikte forma giydiği ve yaz tatilini birlikte geçirdiği Ferhat’ın yanına giderek takım arkadaşını teselli eden isim oldu.

İki futbolcu saha ortasında dostca formalarını değiştirerek birlikte soyuma odasının yolunu tuttular.