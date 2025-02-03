Çorum FK’nın bu sezonki golcü ismi kaptan Ferhat Bandırma maçında beşinci golünü attı. Ligde ilk üç golünü penaltıdan atan Ferpat Yazgan önceki hafta İstanbulspor maçında attığı golün ardından Bandırmaspor maçında takımının dördüncü golünü attı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Ferhat’ın köşeye gönderdiği top yan direğe çarparak Çorum FK’nın dördüncü golü olarak Bandırmaspor ağlarına gitti.

Golün ardından sevincini saha içindeki futbolcu arkadaşları ve yedek kulübesindeki teknik heyet ile paylaşan kaptan Ferhat daha sonra tribünde eşinin bulunduğu tribüne dönerek golünü ona hediye etti.