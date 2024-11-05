Bölgesel Amatör Lig 5. grupta temszilcimiz Mimar sinan haftayı puansız kapatarak 11. sıraya geriledi.

Grupta Karadeniz Ereğlispor fırtınası devam ediyor.

Mimar Sinanspor grubun güçla takımlarından Efnalispor deplasmanında özellikle hücumda beklenen performansı gösteremeyince rakibine ilk dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Ligin kayıpsız lideri Karadeniz Ereğlispoı, Yahşihanspor deplasmanında rakibine gol yağdırdı ve maçı 7-1 kazanarak altıncı maçından da üç puanla ayrıldı.

Çankırı FK deplasmanında Sorgun Belediyespor’u 2-0 yenerek çıkışını devam ettirdi ve ikinci sırada kendine yer buldu.

Sinopspor ise evinde Çubukspor takımına 3-1 mağlup olarak şok bir yenilgi aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Bartınspor evinde zorlu maçta Keçiören Bağlumspor önünde tek golle üç puan alarak zirve yarışına devam dedi.

Taşköprüspor evindeki galibiyet resini Geredespor’u 2-0 yenerek sürdürdü.

Ligde yedinci hafta maçları pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Mimar Sinanspor sahasında grubun şampiyonluk adaşlarından Bartınspor ile karşılaşacak.