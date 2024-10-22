Bölgesel Amatör Lig 5. grupta üçüncü maçlar sonunda Karadeniz Ereğlispor takımı yoluna kayıpsız devam ederken Mimar Sinanspor ise haftayı onuncu sırada tamamladı.

Üçüncü hafta maçında sahasında Hacettepespor ile 1-1 berabere kalan Mimar Sinanspor takımı üçüncü maçında dördüncü puanını alarak bu haftayı onuncu sırada tamamladı.

Grupta Karadeniz Ereğlispor sahasında konuk ettiği Sorgun belediyespor’u 2-0 yenerek üst üste dördünü maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Taşköprü Belediyespor ise kendisi gibi ilk iki maçını kazanan Bağlumspor deplasmanından tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve ikinci sırada kendine yer buldu.

Sinopspor ise sahasında Bartınspor’u yenerek rakibine ilm yenilgisini tattırdı ve yarışta bende 'varım' dedi.

Geçen hafta evinde mağlup olan Çankırı FK ise Geredespor deplasmanında üç puanla dönerek hem iddiasını devam ettirdi hemde rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı.

Ligde dördüncü hafta maçları 27 Ekim pazar gürü oynanacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor grubun iddialı takımlarından Taşköprüspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pazar günü saat 14’de oynanacak maçta Mimar Sinan zorlu deplasmandan puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek.