Şanlıurfaspor Yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar göreve geldikten sonra ilk açıklamasını yaptı.

Takımla birlikte ilk idmanına çıktığı 11 Nisan Stadında, gazetecilere açıklamada bulundu. Şanlıurfaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu dile getiren Karafırtınalar, 1. Lig'i iyi analiz ettiğini belirtti.

"Öncelikle bu anlaşmanın hem camiamıza hem bize hayırlı olmasını diliyorum. Kolay maçlar oynamayacağız. Bu hafta içeride oynuyoruz. Gençlerbirliği maçıyla başlayacağız. Onlar daha önce kaybediyordu, geçen hafta kazandı. Mutlaka bize moralli gelecekler. İki haftadır geriden geldiği maçlarda takımımız direnç gösterdi. Gençlerbirliği maçında iç saha avantajıyla kazanmak istiyoruz."