Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, sahasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük'ün gollerini Wesley, Joao Camacho, Lamkel Ze ve Flavio Paoletti kaydetti.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor karşısında farklı kazandı.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Fatih Karagümrük üst üste dördüncü galibiyetini eldi.

İstanbul ekibine 3 puanı getiren gollerde ağları Wesley, Joao Camacho, Lamkel Ze ve Flavio Paoletti havalandırdı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 15 yaptı, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.