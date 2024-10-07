Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, sahasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük'ün gollerini Wesley, Joao Camacho, Lamkel Ze ve Flavio Paoletti kaydetti.

'in 8. haftasında konuk ettiği  karşısında farklı kazandı.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Fatih Karagümrük üst üste dördüncü galibiyetini eldi.

İstanbul ekibine 3 puanı getiren gollerde ağları Wesley, Joao Camacho, Lamkel Ze ve Flavio Paoletti havalandırdı.

1.Lig'de sahalarda ender görülen pozisyon 1.Lig'de sahalarda ender görülen pozisyon

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 15 yaptı, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

Editör: Çorum Hakimiyet