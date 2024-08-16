SERGEN ARICI

Tredyol 1. lig 2. haftasında pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrükspor iddialı geliyor. Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Şenol Can yönetiminde Çorum FK maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmala sürdürdü.

Sezonun ilk maçında sahasında Amedspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük teknik heyeti bu maçta gördüğü eksikler üzerine hafta boyunca yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Teknik Direktör Şenol Can özellikli orta saha ve hücum oyunlarına Çorum FK maçı ile ilgili olarak özel uyarılarda bulundu. Kırmızı Siyahlı takım Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın Çorum’a hareket edecek.