Ahlatcı Çorum FK’nın yeni sezonda evindeki ilk maçında Fatih Karagümrük karşılaşmasını 1954 biletli taraftar izledi. Kırmızı Siyahlı takımın pazar günü saat 19.15’de Yeni Şehir Stadyumunda oynadığı maçta Maraton tribününde 517, kale arkası tribünlerinde 1059, kapalı sağ ve sol tribünlerinde 52, misafir tribününde 53, Özel Cip tribününde 4 ve Vip tribünde ise 266 olmak üzere toplam 1954 biletli taraftar izledi.

Kırmızı Siyahlı takımın geçen sezon play-off yarı final ilk maçında sahasında oynadığı Bodrum FK maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı maratonda üç kale arkalarında ise dört olmak üzere toplam yedi blokta maç izleyen taraftarlar ceza nedeni ile bu maça giremediler.