Kırmızı Siyahlı takımın Ahlatcı Çorum FK ile oynadığı maç için Çorum’a gelen 53 taraftar maç boyunca takımlarına destek verdiler.

Stada geldikleri anda Çorum FK taraftarlarının ‘Hoş geldiniz’ tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Fatih Karagümrük taraftarları maç sonundada kendi takımlarını çağırarak alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

İki takım taraftarları arasında en ufak bir gerilim yaşanmadı. Fatih Karagümrük taraftarları maç sonunda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda ‘Çorum FK’ya ligin bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Fatih Karagümrük size deplasman değil’ notu paylaştılar. Çorum FK taraftarları ise Dün şehrimize gelerek takımını destekleyen ve bizim acı kaybımızı bizlerle paylaşan karagümrüklüler taraftar grubuna teşekkür ediyoruz "METE ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR" mesajını paylaştılar.