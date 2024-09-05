İl Özel İdaresi, Laçin’e bağlı Karasoku köyünün kanayan yarası haline gelen içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti.

Köy Muhtarı Nurettin Dağlı’nın girişimlerinin ardından İl Özel İdaresi köydeki su sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Hayata geçirilen projenin köyünün gelecek 30-40 yıllık içme suyu sorununu çözüme kavuşturacağını belirten muhtar Nurettin Dağlı, “Hem ben hem de köy halkım bu sorununun çözülmesinden dolayı çok mutluyuz. Projenin hayata geçirilmesinde her türlü katkıyı sunan başta Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına kendim ve köyüm adına teşekkür ederim” dedi.