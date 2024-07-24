Çorum'da karate sporuna olan ilgi, gençler ve çocuklar arasında büyük bir ivme kazanıyor.

Belediyenin desteğiyle açılan ve şehrin çeşitli bölgelerinde hizmet veren 3 karate tesisi, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine önemli katkılarda bulunuyor.

Karate eğitim merkezlerinde 20 yılı aşkın süredir hizmet veren antrenörler, sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, özgüvenlerinin artmasından, sosyal becerilerin gelişmesine, karate disiplini sayesinde ise çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine kadar birçok fayda sağlandığını belirtiyorlar.

Antrenör Samet Türe, karatenin sadece fiziksel bir spor olmadığını, aynı zamanda öğrencilere disiplin ve sorumluluk duygusu kazandırdığını söyledi. Karate branşında üç antrenör gözetiminde Spor Okullarında 300’e yakın sporcunun çalışmalara katıldığını belirten Türe bu sayının her geçen gün arttığını söyledi.

Karetenin çocukların yaşamlarında disiplini ve kendine hakim olmayı öğrettiğini belirten Türe, "Özellikle saldırıya uğrama durumunda kendini koruyabilme yeteneği kazandırıyor. Bu sayede çocuklarımız dışarıda da daha sakin ve anlayışlı olabiliyorlar. Veliler de çocuklarının karate ile ilgili gelişimlerinden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Birçok veli, çocuklarının karate sayesinde özgüvenlerinin arttığını, derslerine daha fazla odaklandıklarını ve sorumluluk duygularının geliştiğini ifade ediyor.

Karete özgüvenini artırır, sosyaleşir, arkadaş ortamında nasıl davranması gerektiğini,kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretir aslında bir çok spor dalı bunları öğretir ama karate uzak doğu felsefesi olduğu için çok daha disiplinlidir. Karetede herşey selamla başlar selamla biter, hiçbir ç0cuk izinsiz giriş yapmaz ve çıkamaz.Kendilerini savunma özellikleri çok artar. karate yapan çocuklar çok fazla kavga etmez, karate disiplini ve kendine hakim olmayı öğretiği için dışarda çok fazla kavga eden kareteciye rastlanmaz, kavgadan uzak kalırlar.

Karete dışardaki insanlara zarar vermeyi değil fayda sağlamayı daha çok öğretir. Karete çocukların beyin gelişimindede çok faydalıdır, kombinasyon çalışmaları beyin jimlastiği yaptırır. Karetede kata tekniği sayesinde (hayali dövüş) içersinde atak ve blok teknikleri bulunduran, 360 derece ekseni halinde yapılan tekniktir, bu teknik çoçukların ezber yeteneğini artırır.

20 yıldır yapıyorum bu sporu ve gördüğüm kadarıyla, burda öğretiğimiz disiplinle anne babasını dinlemeyen çocuklar bizi dinliyorlar. Veliler çocukları karateye geldikten sonra çok değiştini, çocuğunun çok özgüvenli olduğunu,derslerini aksatmadan çalıştıklarını söylüyorlar.

Çocuklarını özverili, disiplinli ve sürekliliği olan şekilde kareteye göndersinler. Bizim amacımız çocuların bunu hobi olarak yapması değilde bu sporu yaparak ileriye taşınması, en önemlisi milli sporcu yapmak, göğüsümüzde ay yıldızlı bayrağı taşımak. Ama herşeyden önce çocuklara önce ahlak sonra spor öğretiyoruz biz ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz en önemli şeyde bence bu.

Çocukların karetede başarılı olması için tıpkı bir sac ayağı gibi veli, antrenör ve sporcudan oluşması gerekiyor biri eksik olduğunda başarı elde etme olayı aşağıya düşer. Bir günlük değil sürekli olarak gönderin çocuklarınızı, öylesine değil bir hedef koyarak yollayın çocuklarınızı.

Karate eğitim merkezlerinin başarısında önemli bir rol oynayan Çorum Belediyesi ise bu tesislerin şehre kattığı değeri vurguluyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve kulüp başkanı İsmail Yağbat'a teşekkür ediyorum. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türe, önümüzdeki aylarda yapılacak U 21 ümit milli takım seçmesi için Sivas'a gideceklerini ve oradaki seçmelerde Dünya Şampiyonasına sporcu göndermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.