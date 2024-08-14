SERGEN ARICI

Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz Çorum’u ziyaret etti. Başkan Uğuz ve Milli Takım Teknik Direktörü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahin’i ziyaret ettiler.

Federasyon Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz ile Büyükler Milli Takım Baş Antrenörü Ertan Tunc ile birlikte Çorum’a geldi. İlk olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Federasyon Başkanına Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Karate antrenörü Samet Türe de katıldı.

Ziyaret sırasında Karate Federasyonu Başkanı Aslan Asid Uğuz Çorum Belediyesine karate branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve Çorum’un milli takıma sporcu gönderme başarısı gösterdiğini bunun artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum’u spor şehri yapmak için çalıştıklarını tesisleşme ve sportif başarıların bu hedefe doğru ilerlemeleri güçlendirdiğini belirterek Karate branşında yeni hizmete açılan salonun gelişimine büyük katkı vereceğini söyledi. Aşgın yapımı tamamlanan yeni Spor Salonu’na Ulusal ve Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğini belirterek Federasyon Başkanından bu konuda destek istedi.

Federasyon Başkanr salonun uluslararası müsabakalara uygun olmasının sevindirici olduğunu belirterek bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahin’i ziyaret etti. Ziyarete Büyükler Milli Takım Baş Antrenörü Ertan Tunç, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile İl Temsilcisi Samet Türe de katıldı.

Federasyon Başkanı Uğuz Hüseyin Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi ve Federasyon olarak Çorum’a özel bir önem verdiklerini belirterek organize konusunda da iş birliği yapacaklarını söyledi. İl Müdürü Hüseyin Şahin ile Federasyon Başkanına ziyareti için teşekkür etti ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.