Çorum Belediyespor’un bir antrenör ve üç sporcusununda bulunduğu Karate Milli Takımı Balkan Şampiyonası için Bosna Hersek’e gitti.

8-10 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapılacak olan ümitler, gençler ve U 21 Balkan Karate Şampiyonasında mücadele edecek milli takım kafilesi karayolu ile bu ülkeye hareket etti.

Milli takımda Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Antrenörü Samet Türe ile birlikte Çorum Belediyespor kulübü sporcularından gençler 61 kiloda Kutay Tekin ve +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ile ümitler +70 kiloda Kayra Yağlı milli takımda madalya mücadelesi verecekler.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe Balkan Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsilm etmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirterek kendilerine bu desteği veren Federasyon Başkanına teşekkür etti.