Çorum Belediyespor’un dört Karatecisi Birleşik Arap Emirliklerinde. Dünya Karate Federasyonu tarafından Birleşik Arap Emirliklerinin Füceyre şehrinde bugün başlayıp pazar günü sona erecek olan WKF KARATE 1 YOUTH LEAGUE müsabakalarında Çorum Belediyespor’dan dört sporcu ülkemizi ve ilimizi temsil edecek.

Antrenör Samet Türe ile birlikte sporcular Kutay Tekin, Kerem Tuğra Yağlı, Kayra Yağlı ve Nejan Demirci bu zorlu müsabakalarda mücadele edecekler. 78 ülkeden 2070 sporcunun kayıt yaptırdığı müsabakaların 2026 yılında yapılacak olan Dünya Gençlik Olimpiyatlarına puan verdiğini belirten antrenör Samet Türe hedeflerinin Çorum’dan bu olimpiyatlara sporcu göndermek olduğunu söyledi.