Çorumlu Karateciler madalyaya doymuyor. Çorum Belediyespor karatecileri Uluslararası Gemlik Turnuvasında iki altın iki gümüş ve ikide bronz madalya kazandılar.

19-21 Temmuz tarihleri arasında Bursa Gemlik’te yapılan 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasında 15 ülkeden 1700 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Çorum Belediyespor kulübünden genç erkekler +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ve ümit erkekler +70 kiloda Kayra Yağlı tüm rakiplerini yenerek sıkletlerinde altın madalyanın sahibi oldular.

2014 doğumlularda +40 kilo kızlarda Sümeyye Karaman 34 kilo kızlarda Ecrin Berra Yıldırım ise final maçlarını kaybettiler ve gümüş madalyanın sahibi oldular.

2014 doğumlu 30 kilo kızlarda Neval Bulut ile ümit erkekler 52 kiloda Yiğit Gözübüyük ise üçüncü olarak bronz madalya aldılar.

Çorum Belediyespor Karatecileri elde ettikleri bu başarı ile çıkışlarını sürdürdüler.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe bu başarıdan dolayı antrenör ve sporcuları tebrik etti kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı ve Kulüp başkanı ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.