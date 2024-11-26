Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Ata Kupasında madalyalar sahiplerini buldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen İl birinciliği Mevlana İş Merkezinde bulunan Karate Eğitim Merkezinde yapıldı.

105 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğine velilerde büyük ilgi gösterdiler.i müsabakalar sonunda değişik yaş gruplarında 25 kategoride müsabakalar yapıldı.

Bu kategorilerin 24’ünde Çorum Belediyespor sporcuları birinciliği alırken bir kategoride ise Tatuspor kulübü birinciliği kazandı.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

BAYANLAR: 2017-18 doğumlu Bayanlar: 25 kilo: 1. Hiranur Yıldırım, 2. Ülker Belinay Eratlı, 3. Defne Özdemir (Çorum Belediyespor). 2016 doğuklu bayarlar +42 kilo: 1. Mray Su Yetkin, 2. Defne Erkoç. 2015 doğumlu bayanlar: 37 kilo: 1. Esma Dalkıran, 2014 doğumlu bayanlar: 32 kilo: 1. Elif Hekim, 2. İncilay Türkmen, 3. Amine Hira Türk. 40 kilo: 1. Sümeyye Karaman, 2. Ecrin Berra Yıldırım, 3. Sahra Altan, Fatmanur Kır (Çorum Belediyespor). 2013 doğuklu bayanlar: 36 kilo: 1. Hatice Sena Çolak, 2. Tuana Küçüktiryakioğlu, 3. Azra Feray Almalı, Mira Berbergil (Çorum Belediyespor). 2011-12 doğumlu 39 kilo: 1. Beyzanur DOoğan, 2. Hira Nur Ela Aşgın, 3. Duru Aksoy.

2015 doğumlu bayanlar 27 kilo: 1, Elif Gökce Beşikci, 2. Hazal Hira Kılıç, 3. Yıldız Ela Taştan, Zeynep Eflin Atmaca (Çorum Belediyespor). 32 kilo: Berrin Tüysüz, 2. Zeynep Nur Kurtcu, 3. Ebrar Su Özoemir, Dışeps Nejan Otman, 42 kilo: 1. İkra Alparslan, 2. Melike Hüma Ak, 3. Begüm Akpunar, Ecem Nur Karaaslan (Çorum Belediyespor), 2016 doğumlu bayanlar: 1. Zeynep Rukiye Kır, 2. Bensu Akyüz, 3. Hazal Seval Boran, 3. Ada Acar (Çorum Belediyespor). 2013 doğumlu bayanlar: 44 kilo: 1. Emine Yaren Gül, 2. Zeynep Berra Esen, 2009-2010 doğumlu: 56 kilo: 1. Rümeysa Çimen, 2. Kübra Çatar, 3. Ela Öztürk. 2011-12 doğumlu bayanlar: 52 kilo: 1. Buğlem Belinaş Barın, 2. Elif Coşkun, 3. Aslı Elif Pekbey, Elif Abacı (Çorum Belediyespor).

ERKEKLER: 2017 doğumlu erkekler: 25 kilo: 1. Yiğit Akkuş, 2. Çınar Efe Solmaz. 2016 doğumlu erkekler: 1. Çağan Uras Bal, 2. Mete Efe Böreki, 3. Ali Efe Atak, Emir Arad Kömekçi (Çorum Belediyespor). 2015 doğumlu erkekler 30 kilo: 1. LMiraç Aytekin, 2. Eymen Ali Kabadayıy , 3. Eymen Ali Bal, Kayra Ege Ak (Çorum Belediyespor. 2014 doğumlu erkekler 35 kilo: 1. Furkan Atıcı, 2. Eymen Hekim, 3. Kemal Eymen Ünaldı, Göktuğ Gayretli (Çorum Belediyespor). 2013 doğumlu erkekler: 40 kilo: 1. Bahadır Ek, 2. Ahmet Corman, 3. Abdullah Yağlı (Çorum Belediyespor). 2012 doğumlu erkekler: 50 kilo: 1. Kayra Nejan Demirci, 2. Mert Başergün. 48 kilo: 1. Buğra Özeker, 2. Beha Eren Bal.