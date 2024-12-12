Karate’de Çorum ses getirmeye devam ediyor. İstanbul’da yapılacak Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonasında milli takımda Çorum Belediyespor’dan 11 sporcu ve bir antrenör görev yapacak.

13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Boğazisi Turnuvasında Çorum Belediyespor’dan 11 sporcu Karate Federasyonu Teknik Kurulu tarafından milli takıma davet edildi. Antrenör Samet Türe ile birlikte sporcular Emir Fatih Çamlıbel, Hatice Sena Çolak, Tuana Küçüktiryakioğlu, Metin Badak, Yusuf Seha Korkmaz, Furkan Agurtlu, Aslı Elif Pekbey, Kutay Tekin, Kayra Nejan Demirci, Kayra Yağlı ve Kerem Tuğra Yağlı bu uluslararası turnuvada madalya mücadelesi verecekler.