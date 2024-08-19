SERGEN ARICI

Karate’de büyük başarı. Çorum Belediyespor kulübü Sivas’ta yapılan Ümit, Genç ve U 21 Türkiye Şampiyonasında iki altın bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda üç gün süren Türkiye Şampiyonasında 59 ilden 372 kulüpten 1800 sporcu mücadele etti. Ümit, Genç ve U 21 kategorilerindeyapılan Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Gençler +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı tüm maçları kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Ümitler 63 kiloda ise Kutay Tekin tüm rakiplerini yenerek Çorum’a ikinci altın maralyayı kazandırdı. Ümitler +70 kiloda ise Kayra Yağlı yarı final maçında rakibine yenilerek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Karate Antrenörü Samet Türe alt yapıdan başlattıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ve bu kategorilerde Çorum’da ilk kez Türkiye Şampiyonları çıkardıklarını belirterek şimdi hedeflerinin ise milli takıma sporcu göndermek olduğunu söyledi.

Samet Türe Türkiye Şampiyonasında sıkletlerinde birinci olan Kutay Tekin ve Kerem Tuğra Yağlı’nın dün yine Sivas’da yapılan milli takım seçmelerinde mücarele ettiğini söyledi. Türe, Türkiye Şampiyonluğu kazanan iki sporcusunun milli takıma gitmesinin Çorum Karatesi adına son derece tarihi bir başarı olacağını belirterek kendilerine destek veren Belediye Başkanı, Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.