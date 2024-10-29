Çorum Karatesine üç milli gurur birden. Çorum Belediyespor Karate takımından üç sporcu Balkan Karate Şampiyonasında milli forma ile madalya mücadelesi verecekler.

8-10 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkantı Saray Bosna’da yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan gençler 61 kiloda Kutay Tekin ve +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ile ümitler +70 kiloda Kayra Yağlı milli takımda madalya mücadelesi verecekler.

Çorum Belediyespor bünyesinde antrenör Samet Türe gözetiminde yapılan başarılı çalışmalar ise Karate’de aldı edilen başarılar sonucunda üç sporcu birden milli takıma yükselmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz ay Sivas’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında iki altın ve bir bronz madalya kazanan üç sporcu milli takıma gitmeye hak kazanmıştı.