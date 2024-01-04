Aydın'ın Söke ilçesinde kahraden bir olay yaşandı. 74 yaşındaki Ahmet Balcı tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

Kuşadası'nda yaşayan ve ağabeyinin ölüm haberini alan 57 yaşındaki Abide Balcı Şengül de acı habere dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, ağabeyinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

AİLELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Abi kardeşin kısa süre arayla hayatlarını kaybetmesi aileleri ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Abi-kardeşin cenazeleri Burunköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.