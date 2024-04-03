Belçika'da yaşayan Çorumlu genç, yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Ednilen bilgilere bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören 24 yaşındaki Güney Yalçın, bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARDEŞİ DE AYNI HASTALIKTAN VEFAT ETMİŞ

Güney Yalçın'ın kardeşinin de 17 yaşında iken aynı hastalıktan dolayı vefat ettiği öğrenildi.

Kardeşiyle aynı acı kaderi paylaşan Güney'in cenazesi Belçika'dan Çorum'a getirilerek dün Alaca'nın Akçaköy köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.