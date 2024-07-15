Kargı’da ORKÖY’den %20’si hibe 1 milyon 540 bin TL faizsiz kredi köylünün yüzünü güldürdü.

Orman teşkilatı hem memleketi yeşillendiriyor hem de orman köylerinde İstihdam yaratıyor.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü bölgesindeki orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın iş gücünü değerlendirerek ormanların geliştirilmesinde kullanmak; orman köylerinde istihdam oluşturarak aile ekonomilerini desteklemek ve kırsal göçü önlemek amacıyla ORKÖY projeleri kapsamında orman köylülerine orman üretim işçiliğinde ve diğer işlerinde kullanabileceği %20’si hibe 1 milyon 540 bin TL değerinde faizsiz kolay kredi desteği sağlayarak yüzleri güldürdü.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kullandırılan ORKÖY kredileri kapsamında; Akçataş 1 Gökçedoğan 2 Çakırlar 2 Saraçlar 1 Çal 2 Gümüşoğlu 1 Karapürçek 1 Gökbudak 1 köylerinde Tambur alımı için toplam 11 aileye % 20’si hibe 1.540 TL faizsiz kredi kullandırıldı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından her üniteye 140 bin TL olarak kullandırılan düşük faizli kredinin %20’si hibe (28.000TL), kalan 112 bin TL ise 5 yıl sürecek taksitler halinde ödeme kolaylığı sağlandı. ORKÖY projeleri, köy ekonomilerini canlandırmaya yönelik büyük bir adım olarak memnuniyet ve coşkuyla karşılandı.