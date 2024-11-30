AK Parti Kargı 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Adem Bülbül’ün aday olmadığı seçimde tek aday olarak seçime giren Av. Gülhan Demirel, Kargı İlçe Başkanı seçildi.

Kargı Esnaf Kefalet Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kargı İlçe Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongreye AK Parti MKYK üyesi Muhammed Ali Kaldırım, AK Parti Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoglu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve çok sayıda partili katıldı.