Geleneksel Kargı Panayırı Yağlı Güreşlerinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda Başpehlivanlığı Orhan Okullu kazandı. Pazar günü Kargı Güreş Meydanında yapılan güreşlerde on kategoride toplam 325 pehlivan mücadele etti.

Soğuk havaya rağmen mücadelenen yüksek olduğu güreşlerde Başpehlivanlık için 24 güreşçi mücadele etti. Oldukça zorlu maçlar sonunda finale Orhan Okullu ve Recep Kara yükseldi. Finalde geçen yılda Kargı güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okullu yine birincilik kürsüsüne çıkarken Recep Kara ikinci oldu. Çorum Belediyespor’dan Büker Ercüyel üçüncü olurken Salih Erinç ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yapılan güreşler sonunda boylarında ilk dört sırayı alarak kürsüye çıkan pehlivanlar ve illeri şöyle:

30 pehlivanın mücadele ettiği minik 1 boyda Çorum’dan Sefa Dölcü birinci Çankırı’dan Mehmet Emin Kayacan ikinci Çorum’dan Berat Kopar üçüncü yine Çorum’dan Kemal Şahin Karabakal ise dördüncü oldu. Minik 2 boyda Çorum’dan Enes Yasin Kalender birinci Kastamonu’dan Ramazan Çukurören ikinci Çorum’dan Taha Bozkuş üçüncü İbrahim Demir isedördüncü oldu.

30 pehlivanın mücadele ettiği Teşvik 1 boyda ilk dört sırayı Çorumlu isimler aldı. Hasan Şentürk birinci Yusuf Eren Koçak ikinci Yiğit Berat Aktaş üçüncü Yağız Efe Çelik dördüncü oldu. Teşvik 2 boyda Çorum’dan Samet Aslan birinci Çankırı’dan Niyaz Efe Çağırkan ikinci Recep Armağan üçüncü Çorum’dan Hasan Hüseyin Sert dördüncü oldu.

32 pehlivanın mücadele ettiği tozkoparanda Tokat’tan Poyraz Bilgi birinci Çorum’dan Harun Kaplan ikinci Erdem Topal üçüncü Eren Yalçın ise dördüncü oldu. 31 pehlivanın mücadele ettiği ayak boyunda Tokat’tan Mahmut Münir Gökce birinci Volkan Bilgin ikinci Samsun’dan Alperen Albayrak üçüncü Ahmet Buğra Sarı dördüncü. Deste Küçük Boy’da 25 pehlivanın mücadelesi sonunda Çorum’dan Ferhat Yiğit birinci Sedat Ege Çomak ikinci Yusuf Karakaş üçüncü Çankırı’dan Semih Kayacan dördüncü.

Deste Büyük Boy’da Amasya’dan Ömer Faruk Özürk birinci, Samsun’dan Yunus Sancak ikinci Sinop’tan Ozan Müslüm Anaç üçüncü Samsun’dan Osman Tomak dördüncü oldu. 14 pehlivanın mücadele ettiği deste büyük boyda Çorum’dan Batuhan Şahin Laik birinci Ankara’dan ismail Sait Işıklı ikinci Edirne’den Alperen Düzenci üçüncü Çankırı’dan Ahmet Akbaş dördüncü.

Küçük Orta Küçük Boy’da 22 pehlivanın mücadelesi sonunda ilk dört sırayı alan Çorumlu güreşciler oldu. Mertcan Damatoğlu birinci Hasan Taha Küçük ikinci Yunus Can Küçük üçüncü Bila Akbıyık dördüncü oldu. Küçük Orta Büyük boyda 10 pehlivanın mücadelesi sonunda Çankırı’dan Recep Türkyılmaz birinci, Tokat’tan Muhammed Ali Genç ikinci Samsun’dan Doğancan Ergin üçüncü Amasya’dan Harun Çetiner dördüncü oldu. Büyük Orta Boyda 21 pehlivanın sonunda Çorum’dan Muhammet Ali Eryücel birinci Ankara’dan Eren Kalkan ikinci Samsun’dan Osman Tökköz üçüncü Ankara’dan Yusuf Kırat dördüncü oldu.

Başaltı boyunda ilk dört sırayı Çorumlu pehlivanlar aldı. 20 sporcunun mücadele ettiği bu boyda Rasim Saraç birinci olurken Emrah Kuş ikinci Ömer Faruk Kalender üçüncü olurken Hakkı Ceylan dördüncü oldu.