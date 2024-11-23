Çorum 'un Kargı ilçesinde Kargı Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, farklı etkinliklerle gençleri bir araya getiriyor.

Kargı Müftülüğünce gençlerin Kur'an okumayı öğrenmeleri, dini ve manevi yönlerini geliştirmeleri, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Gençlik Merkezi, Ali Efendi Camisi'nin altında hizmet veriyor.

Özellikle Hitit Üniversitesi öğrencilerinin ilgi gösterdiği merkezde eğitim salonu, zeka oyunları salonu, kütüphane, mutfak ve mescit bulunuyor.

Kargı Belediye Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci ve İmambey Mahallesi Muhtarı İsmet Kızıltepe, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Semerci, gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek, gençlik merkezine belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Muhtar Kızıltepe ise gençlerin vakit geçirebileceği güzel bir merkezin mahallelerinde açılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Gençlik Merkezi sorumlu din görevlisi Turgut Alıcı da gençlere temiz ve sıcak ortamda bir araya gelme imkanı sunduklarını belirterek, bütün gençleri merkeze beklediklerini ifade etti.