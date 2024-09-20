Çorum’un Kargı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hükümet binası önündeki törene Kargı Kaymakam Vekili Furkan Duman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Çağatay Özyılmaz, gaziler, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Programın ardından protokol üyeleri tarafından Kargı mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edildi, şehitlerin ruhu için dua edildi.
Editör: Çorum Hakimiyet