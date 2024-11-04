2. Amatör Küme’de Kargıserispor evinde Oğuzlar'ı 4-2 mağlup etti ve galibiyetle tanıştı
SAHA: Kargı İlçe.
HAKEMLER: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Muhammed Yıldırım.
KARGISERİSPOR: Emre, Ufuk, Fatih, Ramazan, Işık, Enes Kaya, Enes Kuz, Ali, Murat, Harun, Ali Can.
YEDEKLER: Arda, Emirhan, Yusuf, Mustafa, Emirhan.
OĞUZLAR BELEDİYESPOR: Hüseyin, Berkay, Yılmaz Eren, Bekir, Emrah, İsmail, Şafak, Salih, Mustafa, Bedrettin, Halil.
YEDEKLER: Hüseyin, Battal, Mustafa, Emre, Burhan, Anıl.
GOLLER: Dk.8 (penaltıdan) Alican, Dk.21 ve 73 Ali, Dk.86 Mustafa (Kargı), Dk.54 Emre, Dk.80 (penaltıdan) Şafak (Oğuzlar).
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