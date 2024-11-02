Ahlatcı Çorum FK ligin 11. hafta maçında bugün Keçiörengücü deplasmanında galibiyet arayacak.

Kırmızı Siyahlı takım ligde evinde hasret kaldığı üç puan sevincini geçen hafta Gençlerbirliği önünde yaşamasının ardından Keçiörengücü deplasmanına moralli gitti.

Ligde özellikle evinde kaybettiği puanlarla önceki haftayı düşme hattında geçiren Çorum FK, Gençlerbirlii karşısında aldığı galibiyet ile bu bölgeden çıkmıştı. Ligde bugüne kadar yaşanmamış heyecan ve mücadelenin yaşanması nedeni ile her maç birbirinden zorlu geçiyor.

Kırmızı Siyahlı takım da Gençlerbirliği galibiyetinin verdiği moralle çıkacağı Keçiörengücü deplasmanında çıkışını sürdürmek istiyor.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Burak Süleyman, ve Kadir Seven bugünki maçta da forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Keçiörengücü takımı ise ligde deplasmanda topladığı puanlarla alt sıralardan uzuklaştı.

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor deplasmanında farklı mağlup olan Keçiörengücü bu mağlubiyeti evinde Çorum FK önünde kazanarak telafi etmek amacında.

Bugün saat 13.30’da Keçiören Aktepe Stad’ında oynanacak Keçiörengücü- Ahlatcı Çorum fK maçını ligin tecrübeli hakemlerinden Artalya bölgesinden Alper Barış Saka yönetecek.