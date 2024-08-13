Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kasten öldürme suçuna karışmış ve 2022'den beri aranan Tolga A., kayıt dışı adreslerde ve iş yerlerinde çalışarak izini kaybettirdi.

ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs hakkında çıkan yakalama kararı sonrası İnfaz Büro Amirliği ekipleri hareke geçti.

Fiziki takip yapan ekipler inceledikleri kamera kayıtları sonrası Tolga A.'yı adım adım takip etti.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Farklı adreslerde kaldığı tespit edilen şahıs, Osmangazi ilçesi Demirtaş, Ovakça Mahallesi'ndeki bir apartmanda özel harekat polislerinin şafak vakti baskını sonrası yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, yakayı ele verince "Ben ne yaptım ağabey?" diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen Tolga A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.