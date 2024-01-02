Budakaido’ya katkıda bulunan kulüp ve kurum temsilcilerine plaketler verildi. Hafta sonunda Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Mekkenin Fethi Kulüpler Budakaido Turnuvası ödül töreni sırasında turnuvaya katılan ve spora katkıda bulunanlara İl Temsilciliği tarafından plaket verildi.

İl Temsilcisi Bekir Bolat kendilerine katkıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü cemil Çağlar ve Şube Müdürü Halil Çöl, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ve Müdür Yardımcıları Nur Arıcı ve Meltem Köse, Prof, Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aydın Hasar, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Aysun Tut, Buharaevler Kız Mesleki Teknik Anadolu isesi Müdürü Selami Bolat, Müdür yardımcısı Zafer Şahin, Yavruturna Ortaokulu Müdürü Selami Bozdağ, İstiklal İlkokulu Müdürü Esra Buket Ercan, Hürriyet İlkokulu Müdürü Zehra Gönen, Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Celalettin Gürpınar, Halk Eğitim Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz’a teşekkür plaketi verdi.