Erzincan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı. 2 otomobilin de hurdaya döndüğü kazada çevre sakinleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.