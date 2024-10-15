AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, yeni göreve başlayan Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan’a görevinde başarı dileklerini ileten Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’a birlikte güzel işler yapacaklarına inandığını ifade etti.

Oğuzhan Kaya, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “ Güzel şehrimiz Çorum’a hizmet bizlerin öncelikli görevidir. Valimiz Sayın Ali Çalgan ile birlikte şehrimize yapacağımız çalışmaları inşallah birlikte yürüteceğiz. Sayın valimizin çalışmalarına, projelerine bizlerde bakanlıklar nezdinde destek vererek, inşallah Çorumumuza dolayısıyla Çorumlu hemşehrilerimize güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın Vali Ali Çalgan’ı makamına yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’de eşlik etti.