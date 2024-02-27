Konya'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki Cuma Han, evinde kanlar içinde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamın satırla katledildiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede Cuma Han'ın boynuna, sırtına ve göğsüne aldığı satır darbeleriyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşlı adamın damadı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

YARI ÇIPLAK SOKAKLARDA DOLAŞTI

Olayın ardından çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım M.'nin Niğde'de oturduğunu tespit etti. Eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olan Nazım M.'nin kayınbabası Musa Han'ı ziyarete geldiği ve olay gecesi birlikte alkol aldıklarını belirledi. Ayrıca Nazım M.'nin olay günü sarhoş bir şekilde sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için polis merkezine götürüldüğü ve geceyi orada geçirdiği anlaşıldı. Sabah serbest bırakıldıktan sonra eve giden Nazım M.'nin daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayınbabasının kanlar içinde olduğunu ihbar ettiği saptandı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cinayet şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan ve önce suçlamaları kabul etmeyen Nazım M.'nin daha sonra kayınbabasıyla birlikte alkol aldığını ve çıkan tartışma sonrası satırla saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin işlendiği sırada evde oldukları belirlenen B.E. adlı kadın ile akrabası M.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan ilk değerlendirmede polis ekipleri, cinayet zanlısı Nazım M.'nin çevreyi rahatsız etmeden önce cinayeti işlediğini üzerinde duruyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Nazım M. ve beraberindeki B.E. ve M.A. adliyeye sevk edildi.