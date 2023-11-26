Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da, ailesinin hakkında 3 gün önce kayıp ihbarı yaptığı genç, kendi mahallesindeki bir barakada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bir barakadan silah sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, barakada bir süredir kendisinden haber alınamayan Furkan Kocabaş'ın (23) cesedini buldu.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kocabaş'ın ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında polis ekiplerinin araştırmaları sürüyor.