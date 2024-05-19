Çorum’da kayıp olarak aranan kişi, dere yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Çağşak köyünde hayvan otlatan çoban, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, kimliği Dursun Çoruk (52) olduğu tespit edilen kişinin, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Hakkında 2 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Çoruk’un cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.