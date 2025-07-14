Kastamonu’da evlerinden ayrılan ve bir süredir kendilerinden haber alınamayan 15 yaşındaki iki kız çocuğu, Çorum Emniyetinin yakın takibi sonucu bulundu.

ÇORUM'A GELMİŞLER

İki yakın arkadaş olan S.S. ile S.K, bir süre önce Kastamonu’dan ayrılmış bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. S.K.’ın babası ise kızların Çorum da bir evde alıkonulduğunu iddia etmişti.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında kısa sürede kızların izine ulaştı. Bulunan kızlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.